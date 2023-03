Napoli, festoni attaccati sui tubi dell'acqua distrutti da un camion

Strada allagata al Rione Luzzatti di Napoli: un camion ha distrutto i festoni tra i palazzi, attaccati ai tubi dell’acqua ad altezza strada.

Festoni per il Napoli distrutti: strada allagata

È successo tutto in via Gaetano Bruno, al Rione Luzzatti di Napoli, ed è stato immortalato dai tanti passanti. Sono stati attaccati dei festoni per la squadra di Spalletti ai tubi dell’acqua ad altezza strada, ma quando un camion si è trovato costretto a passare da lì, ha strappato sia i primi che i secondi. il risultato è stato un parziale allagamento della via.

«Hanno legato gli striscioni e gli addobbi ai tubi dell’acqua – spiega un cittadino – ma ovviamente i camion della spazzatura passando di sera ci incappano dentro e questi sono i risultati».

La paura per i danni della festa scudetto

Con tutta probabilità quest’anno il Napoli verrà incoronato Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, a distanza di oltre 30 anni.

E proprio con il passare del tempo, infatti, in molti stanno evidenziando diverse problematiche legate ad una festa che è iniziata di fatto con svariate settimane di anticipo.

Lo stesso sindaco Manfredi ha predicato calma, invitando tutti a festeggiare, ma al contempo a non deturpare i monumenti di Napoli.