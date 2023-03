Sono stati sorteggiati i quarti di finale e semifinali di Champions League. Sarà derby italiano fra Milan e Napoli, per l’Inter invece c’è il Benfica.

Sorteggi Champions League 2023: Milan-Napoli e Benfica-Inter ai quarti

L’urna di Nyon, in Svizzera, ha svelato gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League. Sarà derby italiano tra Milan e Napoli, mentre per l’Inter c’è il Benfica e per il Real ci sarà il Chelsea. Super sfida tra Manchester City e Bayern Monaco, come una finale anticipata. Aggiungendo anche la sfida in Serie A, in programma ad aprile, ci saranno ben tre incroci tra la squadra di Pioli e quella di Spalletti nel giro di 17 giorni, ovvero:

Serie A 2 aprile : Napoli-Milan

: Napoli-Milan Champions League 11 o 12 aprile : Milan-Napoli

: Milan-Napoli Champions League 18 o 19 aprile: Napoli-Milan

Cercando di ricapitolare, le sfide per i quarti saranno:

Real Madrid – Chelsea;

Benfica – Inter;

Manchester City – Bayern Monaco;

Milan – Napoli.

Per quanto riguarda le semifinali:

Milan/Napoli vs. Benfica/Inter;

Real Madrid/Chelsea vs. Manchester City/Bayern Monaco.

Sorteggi Champions League 2023: i commenti

“Siamo tra le migliori otto d’Europa e nei quarti di finale le partite e le squadre sono tutte di grande livello” ha dichiarato Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che ha commentato il sorteggio. “Contro il Napoli sarà una sfida molto stimolante che affronteremo con fiducia, ci vorranno prestazioni di altissimo livello. Tre gare in venti giorni non aiutano, semmai complicano la sfida per tutte e due. Noi accogliamo questo sorteggio con coraggio e con la speranza di fare delle bellissime partite, perché Milan e Napoli hanno dimostrato di saper costruire un gioco bellissimo” ha aggiunto. “L’Inter è una squadra con una grande tradizione in Europa. È secondo nel campionato italiano e merita tutto il nostro rispetto. Ha il merito di essere nei quarti di finale. Chi è la favorita? I favoriti in questo momento non esistono, dobbiamo rispettare l’avversario. Sappiamo che giocare per primi in casa non ci dà un vantaggio, ma garantisce che avremo una grande atmosfera nel nostro stadio. Milan e Napoli? La squadra deve esserne consapevole, prima dobbiamo battere l’Inter e poi possiamo pensare alla semifinale” è stato il commento di Simão Sabrosa, direttore delle relazioni internazionali del Benfica.

Dal palco Uefa, dove si è svolta la cerimonia per i sorteggi, l’ex attaccante Patrick Kluivert ha elogiato la squadra di Spalletti. “Se devo dire un nome di chi mi ha colpito dico Napoli, stanno dominando il campionato e facendo un’ottima esperienza in Champions. Imparano velocemente” ha dichiarato. “L’Inter è alla portata del Benfica. Peccato solo che la gara di ritorno sarà in trasferta” ha commentato Alvaro Magalhães, ex difensore del Benfica. “Per prima cosa è bello essere qua perché significa che le cose stanno andando bene. E’ un sorteggio importante, il Benfica sta dimostrando di essere una squadra all’altezza di questa competizione. Sarà una gara importante ma ai quarti tutte sono complicate. Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano a questi livelli. Visto il sorteggio abbiamo tutti grandi possibilità, speriamo di essere all’altezza. Arrivando all’Inter, quando mi raccontavano la storia della società i vari Mazzola, Suarez o Facchetti, parlavano della Grande Inter. Aveva fatto l’impresa di vincere quella finale con Benfica. Ora ci siamo noi, speriamo di onorare al meglio questi quarti in modo da poter arrivare in semifinale” sono state, invece, le parole di Zanetti.