Napoli, il funerale del piccolo Romeo Golia e la lettera della mamma

Sono passati ormai otto giorni dal tragico incidente che è costato la vita all’11enne Romeo Golia. Il bambino era stato investito da un’automobile mentre stava attraversando le strisce pedonali insieme alla mamma e alla zia, a Terracina. I suoi funerali si sono svolti nella giornata di ieri a Napoli.

È stata una cerimonia molto toccante, quella che si è svolta nella giornata di ieri, 12 agosto, alle ore 10 e 15 in una chiesa di Napoli, per l’ultimo saluto a Romeo Golia. La bara bianca dell’11enne è stata portata in chiesa di fronte ai famigliari del ragazzo e a tantissimi suoi compagni di scuola, ch el’hanno accolta fra pianti e urla di dolore.

La nonna, ancora incredula e sotto schock per l’accaduto, ripeteva: “Non è vero che è morto, non è vero che è successo.”

Morte di Romeo Golia, la toccante lettera della mamma

La mamma di Romeo ha scritto una bellissima lettera dedicata al figlio: “Quante ne abbiamo passate insieme, vita mia. Quante volte mi sono sentita inadeguata per essere stata sia madre che padre. Siamo ridiventati una famiglia, circondati dall’affetto degli altri. Sono stati anni bellissimi, cuore mio ti ritroverò.

Sarai il fruscio del vento d’autunno, sarai nei fiori di primavera. Sarai i fiocchi di neve in inverno. Sarai nelle lacrime delle sere d’estate. Sarai con me Romy, non tardare. Ti aspetto, Romy, la tua mamma.”