Napoli, medico del 118 preso a pugni da un paziente

Violenza cieca a Napoli e medico del 118 preso a pugni da un paziente.

Ennesima brutale aggressione in danno del personale sanitario da parte di cittadini denunciata dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Da quanto si apprende tutto sarebbe accaduto ai Quartieri Spagnoli di Napoli, in vico Lungo San Matteo. Secondo la denuncia la postazione 118 del Loreto Crispi, verso le 10 è stata “allertata per una agitazione psicomotoria (che non sempre vuol dire paziente psichiatrico)”.

Medico del 118 preso a pugni da un paziente

A quel punto “l’equipaggio, insieme ai carabinieri, sale a casa del paziente.

L’uomo, alto 2 metri, apparentemente tranquillo, era seduto su una poltrona, il medico si avvicina per visitarlo e riceve un pugno in pieno volto senza alcun motivo”. Ima chi è la vittima? “Il medico è il dottor Ciro Grimaldi, è un decano del 118 che a 68 anni presta ancora servizio”.

I carabinieri hanno evitato il peggio

“La presenza sul posto dei carabinieri ha evitato il peggio ed ha permesso l’identificazione dell’aggressore”. E il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha chiosato: “È tempo che vengano attivati tutti i protocolli di sicurezza necessari a impedire queste violenze sia nei confronti degli operatori del 118 che nei pronto soccorso”.