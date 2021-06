Napoli, movida violenta con rissa al Vomero tra ragazzini senza mascherina

Preoccupa l'argomento movida a Napoli, un'accesa rissa si è verificata al Vomero e un'altra a Bacoli, a distanza di sole 24 ore

Una nuova rissa si è consumata a Napoli, si tratta purtroppo solo dell’ultimo di una serie di episodi che si ripetono ormai troppo frequentemente e caratterizzano la movimentata movida napoletana. A destare preoccupazione è anche il mancato rispetto delle normative anti-Covid e la continua violazione della misura restrittiva del coprifuoco.

Napoli, la rissa al Vomero

Nella notte tra venerdì 11 giugno 2021 e sabato 12 giugno, un’accesissima rissa si è consumata in via Bernini al Vomero. L’episodio si è consumato in mezzo a decine e decine di ragazzi, tutti rigorosamente privi di dispositivi di protezione individuale per contrastare il contagio da Covid-19. La rissa si sarebbe scatenata per futilissimi motivi e sarebbbe stata caratterizzata da urla, schiamazzi e lanci di bottiglie contro le abitazioni della zona.

Napoli, la rissa al Vomero: le parole di Borrelli e Nasti

Aspre critiche in merito alla rissa al Vomero sono state mosse da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e da Rino Nasti, che invece è consigliere della V municipalità di Europa, ecco cosa hanno dichiarato secondo quanto riportato da Napoli Today:

“Ci hanno segnalato l’ennesima rissa fra ragazzini in via Bernini fra venerdì e sabato, oltre l’orario del coprifuoco. A decine, tutti rigorosamente senza mascherina, si pestano con una violenza inaudita, fra calci e pugni anche ai ragazzi per terra. Il tutto per strada, come se fosse normale. Ormai il fenomeno sta assumendo una deriva preoccupante assistiamo ad una escalation di violenza pericolosa, con oltre una rissa a settimana nei luoghi della movida”.

Napoli, la rissa a Bacoli

A sole 24 ore di distanza dalla rissa che si è verificata al Vomero, un’altra rissa tra giovani si è verificata a Bacoli, nei pressi di via Lido Miliscola. Qui alcuni giovani avrebbero messo in atto una violenta rissa caratterizzata da colpi di caschi e tirapugni.

Immediato e tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, ma i partecipanti alla rissa si sono prontamente dileguati, per questo motivo attualmente le Forze dell’Ordine starebbero analizzando alcuni filmati, provenienti dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, al fine di identificare i protagonisti di quest’ultimo sgradevolissimo episodio di rissa, che ha contraddistinto la movida napoletana.

Soltanto uno dei giovani coinvolti nella rissa a Bacoli, sarebbe rimasto ferito e per questo motivo sarebbe stato trasportato in ospedale a Pozzuoli.