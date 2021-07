Una tragedia ha colpito oggi la Campania. Un ragazzo è morto all'Università degli Studi di Napoli. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto

Napoli, 19 luglio 2021. Una tragedia sconvolge la città partenopea e il mondo universitario. Un ragazzo di appena 25 anni ha perso la vita perchè è precipitato da una finestra della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sotto gli occhi dei suoi increduli e sconvolti colleghi.

Le cause sono ancora incerte e la polizia ha aperto un’indagine.

Napoli, ragazzo morto in Università: precipitato da una finestra, si indaga. La dinamica

Un volo nel vuoto, questo è ciò che si sa per adesso del giovane ragazzo che ha perso tragicamente la vita a Napoli. È accaduto stamattina introno alle 11:00 sotto gli occhi degli studenti dell’Ateneo campano e dei genitori presenti alle sedute di laurea.

Stando ai testimoni, pare che il ragazzo sia caduto da una finestra o da un porticato della Facoltà di Lettere e Filosofia, sita in via Porta di Massa che è il centro universitario per le materie giuridiche ed umanistiche della Federico II. Il corpo, dopo la caduta è impattato nel cortile principale. Sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che sebbene repentini, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Napoli, ragazzo morto in Università: precipitato da una finestra, si indaga. Il profilo della vittima

Al momento sono ancora riservate le informazioni riguardo il profilo della vittima, nè la polizia nè i familiari hanno rilasciato dichiarazioni in merito e quindi non sono state rese note le sue generalità. Si può solo dedurre che fosse uno studente dell’Ateneo campano e frequentasse la facoltà di Lettere e Filosofia.

Napoli, ragazzo morto in Università: precipitato da una finestra, si indaga. Le indagini

Subito dopo l’arrivo dei sanitari, anche la polizia e la polizia scientifica sono arrivate sul luogo della tragedia. Dal momento che la dinamica dell’incidente è incerta è stata aperta un’indagine, in quanto bisogna stabilire se il 25enne si sia suicidato, sia inciampato e quindi caduto accidentalmente o sia stato spinto da terzi e quindi ucciso. Al momento la polizia ha interrogato tutti i testimoni presenti durante il momento della fatale caduta del ragazzo ed ha effettuato tutti i rilievi necessari. La salma della giovane vittima è stata sequestrata in quanto sarà necessaria un’autopsia per individuare cosa ha causato la morte del giovane.

