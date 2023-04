Napoli, terremoto di magnitudo 2.8 a Pozzuoli

Nuova scossa di terremoto a Pozzuoli. In Campania la terra torna a tremare: registrata una nuova scossa tra Napoli e Pozzuoli attorno alle ore 8 della mattina di oggi, sabato 15 Aprile. La scossa di terremoto, secondo gli esperti, è stata di magnitudo 2.8.

Il terremoto di questa mattina, di cui inizialmente non si conosceva la potenza, ma che poi gli esperti hanno comunicato essere di magnitudo 2.8 sulla scala Richter, ha interessato diversi quartieri di Napoli. Gli abitanti lo hanno percepito chiaramente da Posillipo a Bagnoli, ma anche a Fuorigrotta e Soccavo, fino alle zone più vicine alla provincia. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Il terremoto, che secondo gli esperti ha avuto epicentro con coordinate geografiche a latitudine 40.8160 e longitudine 14.1580, ha avuto ipocentro ad una profondità di 2 chilometri. L’area interessata è a rischio perché zona sismica e la pericolosità aumenta per la vicinanza con il Vesuvio. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

#Terremoto #napoli ormai non c è giorno che non c è una scossa di terremoto questa è stata breve ma tosta e per sentirla mia sorella piano terra a Posillipo è stata tosta tosta ….rivivere gli anni 80 un incubo che si ripete 😥😥

— TwoSeok (@kashuyoi) April 15, 2023