Napoli, vince 500mila euro ma non riscuote il premio: ora rischia di perdere tutto

A Napoli, qualcuno ha vinto 500mila euro del premio VinciCasa. Nessuno, però, si è ancora presentato per riscuoterlo.

Inizia il countdown per la perdita del premio da 500mila euro di VinciCasa, il gioco che fa parte della famiglia Win For Life di Sisal. Il biglietto vincente è stato acquistato a Napoli, ma nessuno si è ancora presentato per riscuoterlo. Passati 6 giorni, il fortunato non potrà più avere la possibilità di recuperarlo.

Napoli, vince 500mila euro ma non riscuote il premio: lo strano caso

Si tratta di una storia che, da qualche ora, sta diventando virale in rete. Ad oggi, ancora nessuno si è presentato per riscuotere il biglietto vincente da 500mila euro di VinciCasa. Adesso, mancano solo pochi giorni e la possibilità di ritirarlo morirà per sempre.

Sembra che il biglietto fortunato sia stato vinto lo scorso 11 agosto, presso il punto vendita Sisal in via Domenico Morelli a Napoli, ma il vincitore non si è mai fatto vivo.

Un bottino che cambierebbe la vita a chiunque

La combinazione vincente (13, 18, 21, 36, 38) permetterebbe al possessore del biglietto di ritirare subito 200mila euro e, la restante parte invece – del valore di 300mila euro – sarebbe dedicata all’acquisto di uno o più immobili sull’intero territorio nazionale, più due anni di tempo per selezionare la scelta migliore.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un colpo che cambierebbe davvero la vita a chiunque. L’unico problema reale, adesso, è che il vincitore continua a non presentarsi. I termini per la riscossione termineranno ufficialmente il prossimo lunedì 10 ottobre,