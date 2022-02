Nasconde in casa il cadavere della compagna 80enne per mesi: “Mi manca”

Nasconde in casa il cadavere della compagna 80enne per mesi e spiega ai militari che entrati in casa avevano sentito quel cattivo odore: “Mi manca”

“Mi manca”: si è giustificato così l’uomo che ha nascosto in casa il cadavere della compagna 80enne per mesi: un 65enne romano si è ritrovato i carabinieri intervenuti presso il suo domicilio per un accertamento ed ha dovuto render conto di quella salma che giaceva sul divano di casa in avanzato stato di decomposizione.

In casa con il cadavere della compagna morta da mesi: orrore e Porta Portese

Il macabro ritrovamento, come spiegano i media locali, è avvenuto in una zona di Roma che insiste su Porta Portese. Lì i militari del comando compagnia di Trastevere si erano recati, forse dietro una segnalazione precisa, per effettuare un accertamento.

L’ingresso dei militari e quel cattivo odore che li ha portati al corpo sul divano

Ed appena il 65enne aveva aperto l’uscio di casa i militari si erano accorti che decisamente qualcosa non andava. Lo avevano dal cattivo odore che aleggiava in tutti i locali dell’appartamento. I militari si sono spostati in soggiorno ed hanno fatto la poco piacevole scoperta: sul divano giaceva il corpo senza vita dell’anziana fu compagna dell’uomo, una donna di origini francesi.

Autopsia al Policlinico per la salma e 65enne denunciato per occultamento di cadavere

La Procura della Repubblica di Piazzale Clodio ha disposto l’autopsia sul cadavere. L’esame tanatologico verrà effettuato nei locali del Policlinico universitario Umberto Primo. Dal canto suo il 65enne è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di occultamento di cadavere. Sul posto sono giunti anche i militari della settima sezione del Nucleo Investigativo.