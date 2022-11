Nasconde la pistola in un pollo crudo e prova a superare i controlli per salire sull’aereo

Un passeggero è stato fermato prima di salire sull'aereo dopo che i controlli hanno rilevato una pistola nascosta all'interno di un pollo crudo.

In Florida un uomo è stato fermato in aeroporto dopo che i controlli, prima di salire sull’aereo, hanno rilevato una pistola nascosta all’interno di un pollo crudo.

Pistola nascosta in un pollo: uomo fermato prima di salire sull’aereo

Un uomo è stato fermato all’aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood, in Florida, dopo che i controlli prima dell’imbarco hanno rilevato una stranezza all’interno del suo bagaglio.

La Tsa americana, Transport Security Administration, si è così insospettita decidendo nell’immediato di approfondire i controlli sul passeggero prima di permettergli di imbarcarsi insieme al resto delle persone. La scoperta particolare fatta dalla Tsa ha poi avuto come conseguenza il fermo dell’uomo in questione.

All’interno del bagaglio del passeggero è stato infatti trovato un pollo crudo ben confezionato. La storia però non è finita con questa scoperta perché, all’interno del pollo, era infatti nascosto un altro pacco.

Imballata in un involucro di carta e scotch è infatti stata trovata una pistola.

La Transport Security Administration, tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha poi riportato la scoperta particolare fatta nell’aeroporto in Florida, ricordando a tutti le regole che vigono per la sicurezza quando si deve viaggiare in aereo.

