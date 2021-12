Natale: 10 'must have' per sentirsi top chef in cucina con gli elettrodomestici

Roma, 22 dic. (Labitalia) – Da Natale all’Epifania gli italiani sono famosi per lasciare spazio alla convivialità. Pranzi e cene diventano le occasioni per condividere momenti speciali con amici o familiari seduti intorno al tavolo da pranzo. Per questo periodo, e in generale per creare manicaretti da chef, la tecnologia diventa un aiuto indispensabile in cucina.

Moltissimi sono i piccoli elettrodomestici che supportano tra i fornelli: lo sanno bene i category manager di MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, che hanno stilato la classifica dei 10 accessori 'must have', indispensabili per chi si mette ai fornelli, specialmente in vista del cenone di Capodanno. L’elenco può essere un’utile check list per assicurarsi che non manchi niente alla dotazione per cucinare al meglio e, al contempo, un simpatico spunto per eventuali regali, anche last minute, da ritrovare negli oltre 119 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale o online sul portale.

1) Macchina del caffè – tra cialde, capsule, miscele e chicchi macinati al momento, il piacere del fine pasto come al bar. Siamo italiani e come tali l’espresso, con tutte le sue varianti, a fine pasto è una conclusione immancabile, che sia lungo, corto, ristretto, macchiato caldo, freddo, ecc. La tradizionale moka è sempre un’icona del Bel Paese ma negli anni ha preso sempre più piede la macchina del caffè elettrica. A cialde, capsule o miscela in un attimo si prepara un caffè da bar.

Oggi alle macchine tradizionali si aggiunge il trend di quelle che hanno il macinacaffè integrato, la lavorazione del prodotto avviene al momento e tutto l’aroma e il sapore si mantengono per un caffè di sicuro effetto.

2) Kitchen machine – il frullatore versione pro. Queste macchine, che sono un’evoluzione del frullatore, coniugano potenza e prestazioni e permettono preparazioni come impasti per dolci o salati, preparazioni liquide e allo stesso tempo fungono da tritacarne e kit grattugia per ampliare le preparazioni solide.

Rispetto ad altri elettrodomestici sembrano davvero un prodotto completo e le loro funzionalità dipendono dagli accessori in dotazione e dalla potenza del motore. Sicuramente è un prodotto molto utile, perfetto soprattutto per preparare in pochissimo tempo numerose salse e condimenti come l’hummus di ceci, il guacamole e tantissimi altri preparati per accompagnare i cibi in modo gustoso.

3) Friggitrice ad aria – mangiare è uno dei piaceri della vita ma con coscienza. È uno dei prodotti che sicuramente ha fatto tendenza nel 2021. La frittura, infatti, è tipica della cucina italiana, quasi ogni regione ha le proprie eccellenze in fatto di fritti da servire, dal Piemonte alla Sicilia. Questo speciale elettrodomestico è utilissimo per molte preparazioni, dai classici antipasti come arancini e crocchette, ai secondi come la cotoletta o il fritto misto di pesce, passando per le immancabili patatine fritte. La friggitrice ad aria assicura sapore strizzando l’occhio alla linea. Grazie a questo prodotto, infatti, è possibile ottenere delle cotture più sane in quanto l’olio non viene utilizzato o comunque viene utilizzato pochissimo, specialmente rispetto alle friggitrici tradizionali.

4) Macchina per la pasta elettrica – la tecnologia che permette di riscoprire la tradizione. La pasta fresca fatta in casa non ha colesterolo e ha ottimi valori energetici e soprattutto, oltre all’aspetto legato al benessere, fa fare davvero un figurone quando viene servita. In base agli ingredienti si può davvero dare vita a un’infinità di varianti, pasta di farina di grano duro, con farine senza glutine, con farine di farro, farine di kamut, pasta all’uovo, al nero di seppia, ai funghi, al peperoncino, insaporita e colorata con succhi o frullati di verdura, l’unico limite sembra la fantasia. In soli 10 minuti si è pronti per l’acqua che bolle in quanto in un attimo la macchina miscela, impasta ed estrude la pasta al momento giusto.

5) Multicooker – addio alle pentole a pressione. Pentola a pressione addio! Grazie alle nuove pentole 'computerizzate' è possibile preparare una grandissima varietà di piatti scegliendo semplicemente il relativo programma. Con un unico strumento in un attimo si può: riscaldare le pietanze, cuocere la pasta, la carne stufata o al forno, friggere e addirittura preparare creme, dolci e pane o pizza. Sicuramente uno degli utilizzi più interessanti è quello che riguarda le lunghe preparazioni che normalmente vanno seguite e tenute sotto controllo come per esempio i risotti. Per quanto riguarda i classici piatti di Capodanno, sicuramente il multicooker è perfetto per mettere a cuocere e trovare pronto a mezzanotte lo zampone con le lenticchie.

6) Planetaria – I wanna be Igino Massari. Per realizzare dolci, dall’impasto alle farciture, non si può prescindere dalla planetaria, il cui nome deriva dal tipo di movimento che compie la macchina, simile a quello dei pianeti. Questo elettrodomestico permette di realizzare anche il panettone e il pandoro! Oltre ai dolci natalizi è l’ideale per preparare torte e creme. Con i vari accessori e le diverse funzioni è l’aiuto indispensabile per i wanna be Igino Massari.

7) Frullatore – l’evergreen di cui non si fa a meno. Più che semplici elettrodomestici questi prodotti rappresentano un intero mondo di possibilità per numerose preparazioni. Da quelle più classiche, per creare nuove bibite o gustose salse, a quelle più particolari dove oltre agli ingredienti base si aggiungono spezie e odori e sono un must have per qualsiasi cucina. In base al modello è praticamente possibile frullare qualsiasi cosa ma è specialmente con frutta e verdura che si possono creare delle bevande particolarmente originali da servire con l’antipasto o 'per pulire la bocca' in sostituzione del classico sorbetto. Inoltre, post abbuffate natalizie, questi prodotti permettono di preparare frullati, smoothies o vellutate, ovvero cibi sani e poco impegnativi da mangiare al volo nei giorni lontani dai pranzi e dalle cene di famiglia per recuperare la linea… o almeno provarci.

8) Macchina del pane – se non si sforna qualcosa ormai non si è nessuno. Dal primo lockdown gli italiani si sono riscoperti popolo di poeti, santi, navigatori e… panificatori! Ormai la macchina del pane davvero non può mancare in casa. È comoda e semplice da utilizzare e permette di creare home made taralli, pagnotte e panini per tutti i gusti. Come per la pasta, il pane fatto in casa, permette di sperimentare infinite variabili, di giocare con forme, farine e ingredienti per portare in tavola sempre qualcosa di unico e personale.

9) Affettatrice – i salumi sono serviti in un attimo. Vassoio di salumi per gli antipasti? Subito pronto grazie all’affettatrice. In questo modo è possibile acquistare tranci di salumi che molto spesso costano meno e si conservano più a lungo, riuscendo ad avere le fette fresche al bisogno, della dimensione che si preferisce e in base all’utilizzo che se ne vuole fare, che siano da servire o per farcire. È possibile trovare tantissime tipologie di affettatrici, alcune sceniche che fanno anche da arredo, altre più piccole e richiudibili, adatte agli appartamenti dove bisogna ottimizzare gli spazi.

10) Macchina del sottovuoto – spreco alimentare e come evitarlo ottenendo piatti pronti. Prodotti freschi, piatti pronti, non si butta più nulla. In pochi minuti, infatti, grazie ai sacchetti e alla macchina del sottovuoto si possono conservare i cibi in modo che si mantengano al meglio in frigo o nel congelatore. Il tema dello spreco alimentare è molto importante e, tra le piccole azioni che partono dai singoli individui, per contribuire a questa grande causa, riuscire a non buttare cibo è un aspetto fondamentale. Se durante le feste è difficile regolarsi sulla quantità delle pietanze in tavola e molti degli ingredienti utilizzati per le preparazioni restano aperti in frigorifero, basta un’attenta pianificazione e l’adeguato utilizzo del sottovuoto per assicurarsi la così detta schiscetta, il piatto pronto da scongelare all’occorrenza quando si ha poco tempo di cucinare o da portare a lavoro al rientro dalle vacanze.