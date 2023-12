Natale: Calenda, 'mi hanno operato e non posso mangiare, sarà una vigilia tristissima'

Natale: Calenda, 'mi hanno operato e non posso mangiare, sarà una...

Natale: Calenda, 'mi hanno operato e non posso mangiare, sarà una...

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia". Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5. ...