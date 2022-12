Natale in autostrada: le previsioni del traffico per le feste 2022

Durante le vacanze di Natale, si potrebbe registrare un picco del traffico da Nord a Sud. Previsti aumenti di temperature in alcune zone d'Italia.

Per molti italiani le vacanze di Natale 2022 sono già iniziate, e di conseguenza anche il traffico ne risentirà: previsto picco alla Vigilia, con rallentamenti sulle principali direttrici nord-sud.

Traffico a Natale: le previsioni durante le feste

Nella giornata di venerdì 23 dicembre le scuole hanno chiuso ufficialmente, dando via al periodo delle vacanze di Natale, che come conseguenza anche quest’anno faranno registrare un po’ di traffico sulla rete autostradale italiana.

Lo scorso venerdì, infatti, già si sono registrati rallentamenti lungo le direttrici nord-sud, con particolare attenzione su A4, A1 e autostrade liguri.

Secondo le previsioni della polizia stradale il picco si registrerà il 24 dicembre, giorno della Vigilia, soprattutto nella fascia tra le 10 e 12, quando la maggior parte degli italiani sarà in viaggio per raggiungere la località prevista per passare le feste.

Bassi invece i flussi durante il 25 dicembre e nella giornata di Santo Stefano.

Per favorire la fluidità del traffico fuori dai centri urbani, è vietata la circolazione ai mezzi pesanti nei giorni festivi, dalle 9 alle 22.

Le previsioni del meteo

Per fortuna il meteo sarà clemente nei giorni delle festività natalizie: non sono previste particolari condizioni climatiche né freddo polare, anzi in alcune zone del Belpaese le temperature potranno pure aumentare, specialmente al Sud.

Unico problema al Nord rimane la nebbia che potrebbe creare disagi agli automobilisti in viaggio. Per questo motivo la polizia autostradale raccomanda la massima prudenza alla guida.