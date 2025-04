L'influencer in vacanza alle Bahamas suscita voci sulla sua seconda gravidanza.

Il gossip sulla gravidanza di Natalia Paragoni

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una notizia che ha catturato l’attenzione dei fan: Natalia Paragoni potrebbe essere in dolce attesa. A lanciare la bomba è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha commentato alcune foto pubblicate dall’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sul suo profilo Instagram. La Paragoni, attualmente in vacanza a Stocking Island con il compagno Andrea Zelletta e la loro primogenita Ginevra, ha condiviso scatti che hanno fatto insorgere sospetti tra i suoi follower.

Le reazioni dei fan e le polemiche

Le immagini, che ritraggono Natalia in costume da bagno, hanno portato molti a credere che l’influencer sia incinta. Rosica, nel commentare le foto, ha affermato: “Lo aspettiamo con ansia”, scatenando una serie di reazioni contrastanti. Mentre alcuni utenti hanno accolto la notizia con entusiasmo, altri hanno criticato l’esperto di gossip per la mancanza di tatto nel rivelare una notizia così personale. Una donna, in particolare, ha dichiarato che la pancia di Natalia sarebbe già visibile, suggerendo che la gravidanza sarebbe avanzata di 4-5 mesi.

Indizi sul sesso del bambino

Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione è stato il post di Natalia, in cui ha dichiarato che il suo colore preferito è l’azzurro, accompagnato da un cuore celeste. Questo dettaglio ha fatto pensare a molti che l’ex corteggiatrice stesse insinuando il sesso del presunto bambino, ipotizzando che potrebbe trattarsi di un maschietto. Tuttavia, fino ad ora, Natalia non ha confermato né smentito le voci riguardanti la sua gravidanza, mantenendo il silenzio su una questione così delicata.

La storia d’amore tra Natalia e Andrea

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti nel programma “Uomini e Donne”, dove l’ex tronista ha scelto Natalia come sua partner il . Da quel momento, la coppia ha costruito una relazione solida, culminata nella nascita della loro prima figlia, Ginevra, nel luglio 2023. Ora, con le voci di una possibile seconda gravidanza, i fan si chiedono se la coppia stia per diventare genitori bis. La storia d’amore tra Natalia e Andrea continua a essere seguita con grande interesse, e ogni nuovo sviluppo suscita curiosità e attesa tra i loro sostenitori.