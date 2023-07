Natalia Paragoni, lo sfogo via social: "Quanto è difficile fare la mamma"

Il 20 luglio scorso Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta e nelle scorse ore, attraverso i social, ha confessato ai fan quanto questo periodo meraviglioso possa essere anche difficile.

Natalia Paragoni: le difficoltà della maternità

Natalia Paragoni è diventata mamma della piccola Ginevra e, in questi primi giorni da neomamma, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni senza nascondere le paure e le preoccupazioni da cui sarebbe assalita. Nonostante sia felicissima per la nascita della sua bambina, Natalia ha anche scritto: “Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello”. Nei giorni scorsi la fidanzata di Andrea Zelletta aveva confessato di aver pianto ogni giorno da quando sua figlia era venuta al mondo. Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà, e sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita da neomamma.

Lei e Andrea Zelletta sembrano essere più innamorati che mai e sui social entrambi hanno celebrato con gioia la nascita della loro prima figlia. In tanti tra i fan sono curiosi di sapere cosa riserverà ai due il futuro e se, un giorno, Natalia e Andrea convoleranno a nozze.