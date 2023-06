Natalia Paragoni ha rotto il silenzio sull’imminente nascita della sua prima figlia e sul nome da lei scelto insieme al fidanzato Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni: i retroscena sul parto

Molto presto Natalia Paragoni darà alla luce la sua prima figlia e finora lei e Andrea Zelletta non hanno ancora rivelato quale sarà il nome della piccola in arrivo. In queste ore l’influencer ha specificato che lei e il fidanzato lo annunceranno dopo il parto, e ha ammesso: “Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo”. La bambina dovrebbe nascere entro il 4 agosto, e Natalia non ha mancato di esprimere le sue preoccupazioni legate al parto e all’imminente fine della sua gravidanza.

In queste ore la fidanzata di Andrea Zelletta ha risposto anche ad alcune curiosità dei fan e ad esempio sui social c’è chi le ha chiesto come si comportasse con la questione “peli” in gravidanza. “Questa domanda non riesco a concepirla. Ognuno è libero di fare quello che vuole, non vedo la necessità di farli. I miei peli ci sono sempre stati. Ci sono di più perché con il progesterone e tutta una serie di fattori ormonali sono aumentati. Però non mi vergogno di questo e sinceramente pensare di fare ceretta o lametta sulla pancia non mi passa per il cervello proprio. Ho paura e mi farebbe anche un po’ senso. Io mi faccio sempre la ceretta sul resto del corpo. La pelle sulla pancia è tiratissima e non ho voglia di stressarla ancora di più, ma non penso ci sia nulla di male”, ha specificato.