Natalie Portman e Benjamin Millepied: tutti i dettagli sullo splendido abito da sposa di Natalie

Natalie Portman ha indossato un elegante abito Rodarte per il suo matrimonio con Benjamin Millepied, dimostrando così la sua profonda passione per la moda e il gusto raffinato nello scegliere capi unici e di alta qualità.

Nel weekend appena trascorso, il mondo ha assistito a un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di moda e cinema: le nozze di Natalie Portman e Benjamin Millepied. L’interesse si è focalizzato principalmente sulla scelta dell’abito da sposa, suscitando molte aspettative su quale designer avrebbe avuto l’onore di vestire l’attrice. Finalmente, il mistero è stato svelato.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Natalie ha optato per un abito incantevole creato da Rodarte. Sebbene ci fossero voci su un possibile abito di Dior, firmato dal direttore creativo Raf Simons, alla fine l’attrice ha scelto un modello che riflette la sua personalità e il suo senso estetico. L’abito, corto al ginocchio e realizzato in chiffon doppiato, presenta maniche a tre quarti e un’elegante ghirlanda tra i capelli, donando un’aria romantica e fiabesca.

La connessione tra Natalie Portman e Rodarte

Natalie Portman ha dimostrato nel corso degli anni una forte affinità per le creazioni delle designer Kate e Laura Mulleavy, fondatrici di Rodarte. La loro collaborazione non è affatto nuova; infatti, l’attrice aveva già presentato le stiliste al regista Darren Aronofsky durante le riprese de Il Cigno Nero. Questo incontro ha dato vita a una sinergia creativa che ha contribuito all’iconografia del film, per il quale Portman ha ricevuto un Oscar nel 2011.

Il significato dell’abito da sposa

La scelta di un abito di Rodarte non è solo una questione di moda, ma rappresenta anche un legame profondo con la propria identità artistica. Le Mulleavy, con il loro stile distintivo e la capacità di evocare emozioni attraverso i tessuti, hanno saputo catturare l’essenza di Natalie. L’abito riflette non solo la bellezza estetica, ma anche una storia di amicizia e collaborazione creativa.

Valentino a Roma: un ritorno alle origini

Passando a un’altra notizia significativa nel mondo della moda, la maison Valentino ha annunciato che presenterà la sua collezione Autunno/Inverno 2026/27 a Roma, in una data speciale: il 12 marzo 2026. Questo evento avverrà eccezionalmente al di fuori del calendario ufficiale della Paris Fashion Week, un gesto che sottolinea il valore simbolico di un ritorno alle radici del brand.

Roma, infatti, è la città che ha visto nascere Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nel 1960. Questa sfilata non solo onora l’eredità del marchio, ma rappresenta anche un’opportunità per celebrare la cultura e la creatività italiana. Sotto la direzione di Alessandro Michele, il brand intende intrecciare tradizione e modernità, creando un legame profondo con la città eterna.

Un evento che celebra la moda e la cultura

La sfilata di Valentino a Roma rappresenta una parentesi speciale nel panorama internazionale della moda. Dopo questo evento, la maison tornerà a Parigi per le presentazioni successive, mantenendo così un dialogo continuo tra le due capitali della moda. L’ultimo grande show a Roma risale al luglio 2025, quando Pierpaolo Piccioli ha portato l’Haute Couture in luoghi iconici della città, creando un’esperienza unica e memorabile.

Cortina Fashion Weekend: un mix di moda e cultura

Dal 5 all’8 dicembre 2025, Cortina d’Ampezzo ha ospitato la quindicesima edizione del Cortina Fashion Weekend, un evento che ha unito moda, sport e cultura. Questo appuntamento, intitolato ELEVATE – Rise with Excellence, ha messo in risalto il meglio del Made in Italy mentre si prepara per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Durante questi giorni, i partecipanti hanno potuto godere di talk, concerti, installazioni artistiche e persino un Charity Gala Dinner per sostenere il Soccorso Alpino. L’evento ha anche affrontato temi importanti come l’innovazione e il ruolo delle donne nella creatività, coinvolgendo figure influenti del mondo imprenditoriale.

In questo contesto, la madrina dell’evento, Bianca Luna Santoro, ha condiviso la sua visione e il suo amore per la moda, creando un legame speciale con il pubblico presente.