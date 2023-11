Nel pomeriggio di ieri, c’è stato un nuovo naufragio di un barchino di migranti a largo delle coste di Lampedusa. Secondo quanto si apprende, 53 persone erano partite da Sfax, ma solo 46 sono state trovate dalle autorità italiane: una di loro, una bimba di due anni, è morta sulla motovedetta.

Naufragio migranti a Lampedusa: morta bimba

Come spesso accade, il barchino di migranti era partito dalla Tunisia alla volta dell’Italia, ma le persone che viaggiavano sul mezzo di fortuna erano originarie di altri Paesi dell’Africa come Costa d’Avorio, Burkina Faso, Guinea Bissau, Guinea Konakry e Mali. Un totale di 53 migranti che avevano deciso di compiere il viaggio della vita, che però non si è concluso come speravano. Il barchino, infatti, è naufragato vicino alle coste di Lampedusa intorno alle ore 14 di ieri. Le motovedette della Capitaneria di porto hanno recuperato 43 persone sugli scogli, mentre altri due giovani sono stati salvati da due pescatori sulla costa di Muro Vecchio. Una bimba di due anni, anche lei tratta in salvo dalle autorità, è morta pochi minuti dopo mentre si trovava ancora su una motovedetta.

Naufragio migranti a Lampedusa: parla il sindaco

“Poteva essere una strage di portata più grande, ma Lampedusa continua ad essere la zattera nel Mediterraneo che salva vite umane, mentre l’Europa sta a guardare o al massimo critica” – ha affermato duramente il sindaco di Lampedusa e Linosa. “L’Italia non può essere lasciata sola a gestire questo dramma umanitario, quante vite innocenti dobbiamo ancora sacrificare per far sì che qualcosa si muova?” – conclude Filippo Mannino.