Da fine marzo 2025, Rai1 lancia un nuovo show che ha tutte le carte in regola per rendere il sabato sera un appuntamento da non perdere. Il programma, intitolato “Ne vedremo delle belle“, sarà condotto da Carlo Conti e vanta un cast di grandi protagoniste della televisione italiana. TvBlog ha svelato in anteprima quello che dovrebbe essere il cast. Ecco chi ne farà parte.

Ne Vedremo Delle Belle: il cast del nuovo show

Il programma, inizialmente intitolato “Come prima più di prima”, si chiamerà invece “Ne vedremo delle belle”, secondo quanto riportato da TVBlog. La data di debutto è prevista per la fine di marzo, 22 o 29, al sabato sera su Rai1. Questo potrebbe portare a una sfida diretta con Mediaset, poiché Carlo Conti si troverebbe a competere con il Serale di Amici, condotto da Maria De Filippi.

“Un programma molto divertente che rimetterà al centro showgirl protagoniste qualche anno fa, pronte a sfidarsi tra ballo, canto e recitazione, senza dimenticare quello che accade dietro le quinte, come si preparano alla competizione, sempre con spirito scanzonato. Dall’altra parte c’è Amici, certo ma noi mandiamo in campo Carlo, uno dei nostri cavalli di razza”, ha dichiarato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Rai, all’Ansa.

A sfidarsi con balletti, lip-sync, canzoni e sketch ci sarebbero, tra le confermate, Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Adriana Volpe e Matilde Brandi. Altri nomi, tra cui Alba Parietti, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Carmen Russo e Carmen Di Pietro, sarebbero ancora in trattativa.

Ne Vedremo Delle Belle: la giuria

Secondo le voci raccolte dal sito, pare che i primi due giudici in pole position siano Mara Venier e Christian De Sica, anche se la conferma è ancora incerta. La serata offrirà al pubblico l’opportunità di rivivere i momenti più iconici della televisione italiana, con l’aggiunta di nuove dinamiche e interazioni tra le protagoniste, creando così un mix di nostalgia e novità.