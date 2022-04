Negoziati Ucraina-Russia, l’incontro tra Zelensky e Putin previsto in Turchia

Il capo della delegazione ucraina svela che la Turchia potrebbe essere confermata come sede dell'incontro tra Zelensky e Putin in futuro.

Secondo quanto emergerebbe dalle bozze di accordo stipulati a Istanbul e come rilevato dal capo delle delegazione ucraina, la Turchia sarebbe stata confermata come sede dell’incontro tra Zelensky e Putin.

Incontro tra Zelensky e Putin: confermata la Turchia come sede?

La Turchia ha dimostrato di poter recitare perfettamente la parte del mediatore tra Russia e Ucraina, e dopo le prime bozze di accordo stipulate a Istanbul, ora pare confermata come sede dei prossimi colloqui tra il presidente Zelensky e Putin.

A rivelare il probabile scenario è David Arakhamia, capo della delegazione ucraina che così ha dichiarato dirante una maratona televisiva: “La Russia ha dato una risposta ufficiale su tutte le posizioni, vale a dire che accettano la posizione ucraina a eccezione del tema della Crimea.

Il ministro degli Esteri Kuleba ha detto che non c’è alcuna conferma ufficiale per iscritto, ma verbalmente, ieri, in videoconferenza, è emerso che la parte russa non obietta ad alcuna posizione“.

Turchia fulcro della pace

Sempre secondo Arakhamia: “I russi hanno anche confermato la loro tesi che le bozze di documenti sono state elaborate abbastanza perché siano condotte consultazioni dirette tra i due leader del Paesi: il nostro compito è preparare la fase finale non del documento, ma dei temi che saranno affrontati, e di preparare il futuro incontro dei presidenti“.

Il presidente turco Erdogan ha già sentito il presidente ucraino e quello russo, e ha confermato di “esser pronto a organizzare un incontro in futuro”.

Ancora non è stato deciso il luogo e l’orario, ma come fa sapere il capo delegazione ucraina “Non si escludono Ankara e Istanbul come sedi del colloquio“.