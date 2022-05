Nel mercato dei casinò online ci sono solo poche multinazionali che lo dominano?

In un mercato come quello dei casinò online che è in continua espansione sono pochi gli operatori che lavorano. Vediamo quali sono.

La competizione nel mercato dei casinò online è molto forte e ci sono multinazionali che dominano il settore. Vediamo quali sono gli operatori che lavorano in Europa.

Il gioco d’azzardo si sta espandendo in tutto il mondo e i player sono molti anche nei paesi in via di sviluppo. Per questa ragione gli operatori sul mercato si stanno dividendo, in maniera molto evidente, tra coloro che si stanno focalizzando sul gioco online e quelli che occupano posizioni di grande leadership nel canale reale e stanno, provando, ad espandersi sul web. Per tutti vale, però, lo stesso percorso: un operatore, che lavori sul territorio europeo, deve essere legale e se è possibile che ci siano tante truffe online è pur vero che esistono siti dedicati ai consumatori come Truffa.net, che aiuta a scegliere i top casinò online gestiti dai più famosi operatori di betting e gaming nel mondo.

Il mercato europeo (tra tutti) è, certamente, quello più sviluppato e maturo di tutti e i principali operatori che lavorano in questo campo sono pochi e molto conosciuti. Evidente, oltretutto, come questo settore si ponga come una vera e propria industria in grado di macinare miliardi di euro ogni anno. A questo punto ci sembra ancora più evidente, appunto, comprendere, in maniera chiara, che gli interessi nei confronti di questi pochi operatori sia sempre più potente e le luci di questi riflettori sono più accese che mai.

Operatori più noti nel mercato europeo: Bet 365, William Hill e GVC Holding

Tra gli operatori di un mercato con ricavi davvero notevoli (soprattutto nel gambling online) abbiamo Bet 365. Questa società, che ha sede nel Regno Unito, è una delle prime a essersi concentrata solo sul settore dell’online ed è anche leader del segmento che riguarda le scommesse sportive, il vero focus della società. La leadership è ancora più chiara se osserviamo più da vicino il settore delle scommesse live. Grazie, infatti, agli investimenti tecnologici fatti per migliorare il brand le scommesse in tempo reale sono il vero fiore all’occhiello dell’azienda. La compagnia, comunque, opera anche nel settore del casinò, bingo e poker.

Altra società famosissima è la William Hill che è una delle più vecchie sul mercato essendo stata fondata nel 1934. Ha lanciato, poi, nel 1989, il suo primo sito di scommesse online mantenendo, però, come principale obiettivo le scommesse sportive (la cui psicologia è stata, lungamente, analizzata). Oltre alle scommesse William Hill offre scommesse speciali su tanti eventi come matrimoni, eventi, Oscar, nascite, ecc. e opera nel segmento dei casinò. L’azienda ha l’80% delle entrate totali in UK dove è molto conosciuta. GVC Holding, invece, ha iniziato come sala da poker online nel 2001 ma con l’acquisizione di Landbrokes-Coral ha iniziato a lavorare anche nelle sale fisiche. Infatti attualmente è presente in varie aree geografiche nel mondo coprendo un portafogli di vari marchi: Bwin, Eurobet, PartyPoker, PartyCasino, GiocoDigitale, Coral, Landbrokes e Foxy Casino.

Altri operatori: Paddy Power – Betfair, The Stars Group, Kindred, 888 Holding

Paddy Power, nel 2016, si è fuso con Betfair per formare un unico gruppo. La società lavora sia nelle sale fisiche (soprattutto in UK con le agenzie Paddy Power Betting) e online. Il gruppo si basa sulle scommesse sportive ma opera anche nei casinò online e nel mercato dei Fantasy Sport. La società opera direttamente nel Regno Unito e in Italia e, indirettamente, in Germania, Spagna e Francia. The Stars Group è nato in Canada nel 2004 ed è leader nel poker online grazie a brand come Full Tilt e Pokerstars. Stars Group, ultimamente però, si è concentrato anche sui casinò con il marchio Stars Casinò ed è entrata nel settore delle scommesse sportive con Bet Stars, Mega Spin e Crown Bet.

Kindred, prima nota come Unibet e fondata nel 1997, ha sede a Stoccolma e si occupa di poker, casinò e scommesse sportive nel Nord Europa anche se poi è presente anche in Italia, in UK e in Francia. 888 Holding, invece, ha sede a Gibilterra ed è stata fondata anch’essa nel 1997. Ha esordito come casinò online con il marchio 888 Casino ma è attiva anche nel bingo online, nelle scommesse sportive e nel poker lavorando, in maniera diretta, in Italia e nel Regno Unito.