Nel suo libro, Casini racconta lo sfogo di Draghi: "Io ho fatto tutto quello che dovevo fare"

Il senatore ha reso noto un colloquio privato con l'allora premier, stanco "per le troppe bugie dei partiti".

Nel suo libro C’era una volta la politica.

Parla l’ultimo democristiano, pubblicato da Piemme, Pier Ferdinando Casini ha raccontato un episodio, anticipato da La Repubblica, che riguarda l’ex premier Mario Draghi.

Il retroscena su Draghi nel libro di Casini

Tutto iniziò mercoledì 22 luglio 2022, con Mario Draghi già in odore di dimissioni nonostante la fiducia ottenuta in Senato. Pier Ferdinando Casini provò a evitare la crisi di governo, preparando e firmando la mozione di fiducia a Draghi.

Il premier aveva già chiesto all’aula “una fiducia” che non fosse “di facciata”.

Casini decise di agire a condizione che Draghi fosse d’accordo. I due ebbero un colloquio riservato nelle difficili ore di sospensione dei lavori di palazzo Madama, durante il quale emerse quanto Draghi fosse stanco e amareggiato “per le troppe bugie dei partiti”.

“Pier Ferdinando, facciano quello che ritengono. L’importante è che ci sia chiarezza. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare“, disse Draghi a Casini.

Il giudizio di Casini sulla vittoria della destra e la segreteria del Pd

Secondo Pier Ferdinando Casini, la vittoria della destra non è stata colpa del Partito democratico (Pd) e di Enrico Letta. A detta del senatore, il partito e Letta “hanno combattuto in solitudine una competizione impossibile, come tante volte capita nella politica”.

Casini non ha invece voluto esprimere un giudizio netto sui candidati in corsa per la segreteria del Pd.

Secondo il senatore, Stefano Bonaccini rappresenta “il meglio del riformismo emiliano, e non è cosa da banalizzare. Elly (Schlein, ndr) è nuova, potrebbe infondere entusiasmo, ma dovrebbe scongiurare la deriva radicale per non allontanare i moderati”.

