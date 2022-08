Le novità terribili riportate da Repubblica sulla vicenda della neonata abbandonata in auto a Latina: alla madre sono già stati tolti 4 figli

Novità di Repubblica sulla neonata abbandonata in auto a Latina: alla madre sono già stati tolti 4 figli. Sarebbe dunque “recidiva” la donna che ha lasciato sua figlia, già risultata positiva alla cocaina, sotto il sole del capoluogo pontino. La donna e suo marito avrebbero problemi di tossicodipendenza e due mesi fa la piccola pare sia risultata positiva alla cocaina a causa del latte materno.

La coppia è seguita dai servizi sociali ed alla mamma della bimba sarebbero già stati tolti altri quattro figli.

Neonata abbandonata in auto: i precedenti

E la neonata? Lei sarebbe stata affidata a una casa famiglia in provincia di Roma e i genitori dovranno rispondere dell’accusa di abbandono di minore. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha spiegato che “la bimba ha rischiato di morire per le alte temperature”.

In queste ore direzione sanitaria dell’ospedale Goretti di Latina ha fatto sapere che la piccola è stata dimessa dopo i terribili fatti di Borgo Montello, frazione di Latina.

Genitori a litigare e bimba chiusa in un “forno”

Ma cosa era successo? Che la neonata era rimasta chiusa per lungo tempo in macchina, sul sedile posteriore, con i finestrini chiusi e una temperatura interna di oltre 40°C. A poca distanza i suoi genitori litigavano ignari ma una commessa aveva sentito il pianto disperato della neonata ed era intervenuta aprendo le portiere e portando la piccola quasi morta in un bar mentre la madre si allontanava dal luogo della quasi tragedia.