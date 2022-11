Neonata prematura nasce con un tumore grosso il doppio del suo peso: salvata per miracolo

Una neonata prematura è nata con un tumore grande il doppio del suo peso: la piccola è stata salvata dopo un complicato intervento.

Una neonata prematura è venuta al mondo con un tumore grosso il doppio del suo peso. La massa attaccata al corpo della piccola pesava oltre due chili e impediva il corretto afflusso di sangue al cuore della bambina, che è stata miracolosamente salvata dopo un coraggioso e complesso intervento da parte dei medici.

L’episodio è accaduto presso il Mater Mother’s Hospital (Australia) dove la bimba è nata. Quando è stata data alla luce, la neonata pesava poco più di un chilo.

Neonata prematura con tumore: la scoperta durante un’ecografia

Come informa Leggo, nel corso di un’ecografia ai genitori della piccola era stata fatta notare la presenza di una massa anomala che cresceva più velocemente della bambina. Il tumore avrebbe potuto porre fine alla vita della piccola e le sue possibilità di sopravvivenza erano del 40%.

Durante il settimo mese di gravidanza i medici hanno praticato un cesareo e, in seguito, hanno iniziato un delicato intervento.

Un’operazione di 6 ore

I medici hanno iniziato un’operazione della durata di sei ore per rimuovere il teratoma sacrococcigeo dal coccige della piccola. La bimba è stata costretta. dopo l’operazione, a rimanere in ospedale per mesi, ma ora sembra fuori pericolo e sta crescendo regolarmente. Al momento peserebbe tre chili.