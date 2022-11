Spara e uccide la compagna, le sue due figlie e la nipotina di 4 anni, poi tenta il suicidio

Prima uccide la compagna e poi tenta il suicidio. L'assassino ha commesso una strage sterminando anche le figlie della donna e la nipote di 4 anni.

Una tragedia si è consumata in Florida, dove un ragazzo ha ucciso la compagna, le due figlie e la nipote. La vittima più piccola aveva solo 4 anni. Il giovane ha poi tentato il suicidio ma è sopravvissuto.

L’assassino si chiama Shavell Jordan Jones ed ha 23 anni. La sua compagna ne aveva 49 e le figlie 28 e 29 anni. La nipote purtroppo 4 anni. La strage si è consumata al mattino ma la lite tra la coppia c’è stata la sera prima. I due avevano discusso in maniera molto accesa e violenta e il 23enne è andato via di casa. Non era la prima volta che la coppia aveva questo tipo di liti che poi sfociavano in violenza domestica.

Spesso sono intervenute anche le forze dell’ordine allertate dai vicini.

La sparatoria e il tentato suicidio

La mattina dopo le acque non si sono calmate; anzi. Shavall Jordan Jones è andato ad acquistare una pistola per commettere gli omicidi. Tornato a casa della compagna ha fatto piazza pulita non risparmiando nessuno. Ha ucciso prima la donna, poi le figlie e successivamente non ha avuto pietà nemmeno per la piccola nipote.

Rifugiatosi da un vicino, questo ha chiamato la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, il 23enne si è sparato in testa per suicidarsi, ma è sopravvissuto al proiettile. La polizia ha trovato anche altri due bambini che erano nella casa dove è avvenuta la strage. Questi, una volta uditi gli spari, si sono nascosti e ora stanno bene ma sono sotto choc.

Fonte foto: Law and Crimes