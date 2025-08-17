A Bolzano, un grave episodio ha colpito il reparto pediatrico dell’ospedale: due neonati sono morti in circostanze che hanno portato le autorità sanitarie a intervenire tempestivamente. Un prodotto utilizzato è stato sospeso e sottoposto a verifiche dopo il riscontro di possibili contaminazioni.

Reparti non coinvolti e condizioni stabili dei neonati ricoverati

Nonostante il tragico evento, la situazione nel reparto di terapia intensiva neonatale resta sotto controllo, con le condizioni di salute degli altri dieci neonati prematuri ricoverati che rimangono stabili.

L’Azienda sanitaria ha inoltre chiarito che il reparto di Ostetricia e tutti gli altri reparti dell’ospedale di Bolzano non sono interessati da questa situazione e continuano a operare regolarmente e a pieno regime. Le autorità sanitarie proseguono nel monitoraggio e nelle verifiche per garantire la sicurezza dei piccoli pazienti.

Neonati morti in ospedale a Bolzano: stop urgente a prodotto contaminato

A seguito del decesso di due neonati prematuri nei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Maurizio di Bolzano, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha disposto la sospensione dell’uso di un detergente per lavare i piatti, ritenuto potenzialmente contaminato. La decisione, adottata su indicazione dell’autorità giudiziaria e con il coinvolgimento del NAS dei Carabinieri, è stata presa a titolo precauzionale e resterà in vigore fino a ulteriori accertamenti.

L’infezione, causata dal batterio Serratia marcescens, ha colpito neonati particolarmente vulnerabili, per i quali anche un batterio comune può risultare letale.