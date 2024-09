Neonati sepolti, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini: “Voglio il funerale”

Samuel, ex fidanzato di Chiara Petrolini, ha deciso di rompere il silenzio. Il giovane ha spiegato che vorrebbe un funerale per i due neonati trovati sepolti in giardino.

Samuel, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini e papà dei bambini trovati morti, ha deciso di rompere il silenzio. La 21enne di Vignale di Traversetolo si trova ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino. Attraverso il suo avvocato, Monica Moschioni, il giovane ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni, pubblicate dalla Gazzetta di Parma.

L’ex fidanzato della 21enne ha spiegato di essere frastornato e di non aver ancora realizzato cosa è accaduto. “E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara” ha sottolineato. “Mi sembra di essere finito in un film terribile. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia” ha aggiunto.

Chiara Petrolini, l’ex fidanzato rompe il silenzio: l’avvocato chiede un po’ di silenzio

Sembrerebbe che il giovane non sapesse nulla delle gravidanze della fidanzata Chiara. “Su molti aspetti abbiamo saputo gli sviluppi dalla stampa. Non abbiamo ancora ricevuto una copia dell’ordinanza, non abbiamo ancora un documento che definisca in modo ufficiale che Samuel è il padre dei due bambini” ha dichiarato il legale Moschioni, chiedendo un po’ di quiete e di silenzio e sottolineando che Samuel è la parte offesa.