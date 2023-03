Nestlé ammette che più della metà dei suoi prodotti non sono salutari

Più della metà dei prodotti del marchio Nestlé non è salutare. È stata la stessa multinazionale a renderlo noto

Dal report è emerso che il 54% dei prodotti Nestlé non è per niente salutare. La multinazionale svizzera ha realizzato un rapporto, come ogni anno sulla qualità dei loro prodotti. La Nestlé ha dunque ammesso che i loro prodotti non sono sani.

L’unica eccezione è costituita dal cibo per i bambini, per gli animali, i prodotti vitaminici e quelli specifici per particolari esigenze nutrizionali. Più della metà dei restanti prodotti invece ha ricevuto un voto in pagella più basso di 3,5 stelle.

Alta quantità di grassi saturi, zuccheri e sale

L’organizzazione non profit Access to Nutrition Initiative ha spiegato che la valutazione fa capire che i prodotti del brand svizzero non possono ritenersi salutari.

Al centro delle analisi ci sono la quantità di sale, grassi saturi e zuccheri presenti in ogni prodotto. La percentuale di ognuno di questi elementi è risultata troppo alta rispetto a ingredienti considerati salutari.

Prodotti Nestlé favoriscono l’obesità

Le associazioni dei consumatori e gli stessi azionisti della Nestlé richiedono l’analisi dei prodotti e il report di tali dati in quanto la multinazionale svizzera risulta ancora troppo legato a prodotti definiti non sani, nel suo giro di affari.

La maggior parte dei prodotti a marchio Nestlé sono ritenuti troppo pieni di sale e zuccheri al punto da favorire l’obesità in persone adulte e nei bambini.

Da questo punto di vista, Mark Schneider, amministratore delegato della Nestlé ha dichiarato che l’azienda ha fatto molti progressi nella riduzione di sostanze poco salutari quali i grassi saturi, zuccheri e sale.