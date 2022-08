I due italiani trovati morti a New York sono di Rovigo. La polizia statunitense non ha ancora rilasciato il nulla osta per il rimpatrio.

Si tinge di giallo una drammatica vicenda avvenuta a New York. Due italiani sono stati trovati morti e le cause sono ancora ignote. I corpi non hanno ancora avuto l’autorizzazione per tornare in patria.

New York, trovati morti due italiani: indaga la polizia

Si tratta di due uomini di Rovigo volati verso la “Grande Mela” per motivi di lavoro. I loro nomi, come si apprende da Open sono Luca Nogaris, artigiano 39enne e Alessio Picelli, 48enne. Con loro era presenta una terza persona la cui identità non è stata rivelata. Al lavoro vi sono le autorità statunitensi e l’ambasciata.

Indaga la polizia di New York e la Farnesina lavora per riportare le salme in Italia

Il New York Police Department (NYPD) ha deciso di indagare su questa misteriosa morte in quanto nè le dinamiche, nè le cause del decesso sono chiare. Si esclude l’ipotesi di omicidio perchè sulle salme non vi sono tracce di violenza e sulla porta della loro stanza non vi sono segni di effrazione. Resta il sospetto della terza persona ma per ora non si sa ancora nulla. Intanto il Ministero degli Esteri sta lavorando insieme all’ambasciata per il rimpatrio dei due cadaveri, ma finchè la polizia di New York non darà l’ok resteranno sul suolo statunitense per le indagini.