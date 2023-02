Nfl, Tom Brady annuncia di nuovo il ritiro: "Stavolta per sempre"

Milano, 1 feb. (askanews) – Con un breve video su Twitter Tom Brady ha annunciato il suo ritiro dall’Nfl: questa volta per sempre, ha tenuto a sottolineare visti i precedenti. Il giocatore di football, 45 anni, avrebbe dovuto lasciare già nel 2022, ma poi dopo un mese aveva cambiato idea e deciso di giocare un’altra stagione.

“Grazie ragazzi per avermi permesso di vivere il mio sogno. Non cambierei nulla.

Vi amo tutti”, dice commosso.

Brady ha scritto la storia del Football americano giocando come quaterback nei New England Patriots e a fine carriera con i Tampa Bay Buccaneers per un totale di 23 stagioni, vincendo 7 Super Bowl, l’ultimo nel 2021 a 43 anni.