Nicola Pietrangeli, ex campione di tennis, non ha mai dimenticato Licia Colò. Adesso che la conduttrice è tornata single, l’uomo spera di poter avere una seconda possibilità.

Lunedì 11 settembre 2023 Nicola Pietrangeli compirà 90 anni. Nonostante l’età, l’ex campione di tennis crede ancora nell’amore e spera di avere una seconda possibilità con Licia Colò. La conduttrice è tornata single proprio nei mesi scorsi e lui ha ammesso che non l’ha mai dimenticata. Intervistato dal settimanale Oggi, Nicola ha ripercorso la sua vita privata e si è lasciato andare ad un appello che spera venga colto dalla diretta interessata.

Pietrangeli ha raccontato di aver vissuto con Licia per sette anni. Adesso che è tornata single spera di poter riallacciare il rapporto. Ha dichiarato:

“Avevo perfino accettato di vivere con lei a Casal Palocco. La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati . Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme . Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia “.

Nicola ha parlato anche delle altre donne importanti della sua vita. Oltre a Licia ce ne sono state tre, una delle quali è diventata sua moglie e la madre dei suoi figli. Pietrangeli ha raccontato:

“Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?”.