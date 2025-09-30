Erano una delle coppie più glamour e longeve di Hollywood, invece ecco la notizia della fine del loro matrimonio.

Il matrimonio tra l’attrice Nicole Kidman e il musicista Keith Urban è giunto al capolinea. Dopo 19 anni, la coppia ha infatti annunciato il divorzio. Ecco il motivo.

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

Nessuno se lo aspettava, non c’erano grossi indizi che andassero in questa direzione, invece Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati.

Dopo 19 anni di matrimonio, la coppia ha messo fine al matrimonio. La notizia ha lasciato i fan di una delle coppie più glam di Hollywood davvero increduli. L’attrice e il musicista si erano sposati nel 2006 a Sidney e, insieme, hanno due figlie, Sunday Rose e Faith Margartet, quest’ultima nata da madre surrogata. Ma, come mai si sono lasciati?

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio: i motivi

E’ appena arrivata la notizia della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban anche se, fonti vicine alla coppia, parlano di “vite divise già da tempo“, tra gli impegni cinematografici dell’attrice e le tournée del musicista. Secondo quando riportato da People, la scelta di separarsi sarebbe stata di lui, con Nicole che avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la relazione e tenere unita la famiglia.