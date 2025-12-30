Nigeria avanza agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro l'Uganda nella Coppa d'Africa 2025

La Coppa d’Africa ha assunto una dimensione entusiasmante, con la Nigeria che ha dimostrato la propria superiorità nel gruppo C. Nell’ultima partita, gli Super Eagles hanno battuto l’Uganda con un punteggio di 3-1, confermando il proprio accesso agli ottavi di finale senza alcun passo falso. Questa prestazione ha messo in luce non solo la forza della squadra, ma anche la fragilità degli avversari, costretti a tornare a casa dopo una serie di risultati deludenti.

Dettagli della partita Nigeria vs Uganda

Giocando al Fez Stadium, la Nigeria ha mostrato un gioco dominante, nonostante abbia deciso di far riposare alcuni titolari. La partita ha visto Raphael Onyedika segnare due reti e Paul Onuachu interrompere un digiuno di goal che durava da quattro anni. La squadra di casa, già qualificata, ha mantenuto alta la concentrazione, controllando il gioco sin dall’inizio.

Un inizio promettente

Il primo gol è arrivato al 28° minuto, quando Onuachu ha capitalizzato un assist preciso di Fisayo Dele-Bashiru. Dopo aver inizialmente sprecato una chiara occasione, l’attaccante ha finalmente trovato la rete, regalando alla Nigeria il vantaggio. Questo momento ha segnato un cambio di marcia per la squadra, che ha continuato a mantenere il controllo del match.

Impatto dell’espulsione ugandese

La situazione per l’Uganda è ulteriormente peggiorata al 56° minuto, quando il portiere Salim Jamal Magoola, subentrato a Denis Onyango infortunato, è stato espulso per aver fermato un tiro di Victor Osimhen con le mani al di fuori dell’area. Con un uomo in meno, l’Uganda ha dovuto adattarsi e rinunciare a un giocatore di campo per inserire il terzo portiere, Nafian Alionzi.

Le reti che chiudono il match

La Nigeria ha raddoppiato il vantaggio al 62° minuto grazie a una conclusione di Onyedika, il quale ha sfruttato un assist di Samuel Chukwueze. Solo cinque minuti dopo, Onyedika ha segnato la sua seconda rete, dimostrando la sua forma eccezionale in questo torneo. Tuttavia, l’Uganda ha trovato un momento di gloria con un goal di Rogers Mato, che ha ridotto il distacco a 3-1, ma non è bastato per cambiare l’esito della partita.

La fase a gironi e il futuro della Nigeria

Con questa vittoria, la Nigeria ha chiuso la fase a gironi con un punteggio perfetto di nove punti. Questo risultato è significativo, specialmente dopo la delusione di non essersi qualificati per la Coppa del Mondo. La squadra ha dimostrato di avere la determinazione e il talento per competere ai massimi livelli e punterà a raggiungere la finale della competizione.

Il percorso di Tanzania e Tunisia

In un’altra partita del gruppo, la Tanzania ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia dopo un pareggio 1-1 con la Tunisia. Questo risultato ha consentito alla squadra di avanzare come una delle migliori terze classificate, un traguardo atteso da 45 anni. Il goal di Feisal Salum ha sigillato il destino della Tanzania, mentre la Tunisia, nonostante il pareggio, ha garantito il secondo posto nel gruppo.

La Coppa d’Africa si è rivelata ricca di sorprese e intensità, con la Nigeria che continua la sua marcia trionfale verso il titolo. Gli ottavi di finale si avvicinano, e la squadra africana spera di dimostrare ancora una volta il proprio valore sul palcoscenico continentale.