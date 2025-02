Un debutto atteso a Verissimo

Il 1 febbraio, la conduttrice Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto di Verissimo diversi ospiti, tra cui la nota influencer Nikita Pelizon. Dopo due anni di assenza dalla televisione, a causa di restrizioni post-reality, Nikita ha finalmente avuto l’opportunità di raccontare la sua storia. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 l’aveva resa famosa, ma il suo percorso personale è stato segnato da sfide significative.

Problemi di salute e diagnosi

Nikita ha condiviso con il pubblico le sue recenti difficoltà di salute. Dopo un episodio di svenimento, ha scoperto di avere un’ischemia e un problema al cuore che richiederà un intervento chirurgico a marzo. “Gli ultimi due anni sono stati difficili perché non sapevo cosa avessi, almeno ora lo so”, ha dichiarato. La giovane ha spiegato che lo stress ha contribuito alla sua condizione, ma ora sta cercando di rallentare i ritmi e prendersi cura di sé.

Un’esperienza traumatica con un vicino di casa

Oltre ai problemi di salute, Nikita ha vissuto un’esperienza inquietante con un vicino di casa a Milano. Inizialmente gentile, il ragazzo ha sviluppato un’ossessione nei suoi confronti, arrivando a scattare foto senza il suo consenso. “Ho capito che sentiva ogni cosa che dicevo a casa”, ha raccontato, descrivendo come ha scoperto la galleria del suo cellulare piena di immagini che la ritraevano in momenti privati. Questa situazione l’ha spinta a lasciare Milano e tornare dai suoi genitori, un ritorno che ha segnato un’importante riappacificazione dopo anni di distacco.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Nikita ha anche affrontato il suo passato, rivelando che a soli 16 anni aveva lasciato la casa dei genitori, membri dei Testimoni di Geova, per cercare la propria libertà. Questo distacco l’aveva portata a momenti di profonda crisi, inclusi pensieri estremi. “Volevo farla finita perché mi dicevo che se non potevo vivere come volevo, avrei potuto decidere di andarmene quando volevo”, ha confessato. Fortunatamente, ha trovato la forza di andare avanti e oggi si sente grata per le scelte fatte.