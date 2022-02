Nina Moric, tra sfilate e trasparenze: “Bisogna essere sempre se stessi”

Nina Moric è approdata alla Fashion Week di Milano con una tuta che lasciava poco spazio all'immaginazione.

Nina Moric ha sfilato alla Fashion Week di Milano con una tuta semitrasparente che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nina Moric alla Fashion Week

Nina Moric ha sfoderato le sue curve da capogiro durante la Fashion Week di Milano, dove è salita in passerella con una tuta semitrasparente che non ha lasciato spazio all’immaginazione.

“Essere donna è essere me stessa, questo è coraggio: essere se stessi”, ha dichiarato la modella croata durante la sfilata a cui ha assistito anche il suo ex, Fabrizio Corona, con cui però non si sarebbe scambiata neanche una parola.

Il rapporto con Fabrizio Corona

Dopo la rottura il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona è stato caratterizzato da alti e bassi ma anche dal solido amore per il figlio che i due hanno avuto insieme, Carlos Maria. Di recente l’ex Re dei paparazzi ha dedicato parole d’affetto all’ex moglie, su cui ha affermato: “Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita… E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo.

È come un puzzle… ogni cosa al suo posto”, e ancora:

“Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti… Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà… ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”. I rapporti tra i due saranno ancora pacifici come qualche mese fa?