Nino Calabrò e Francesco Di Dio sono stati trovati morti nella loro abitazione in Inghilterra.

Erano fidanzati da tre anni e molto innamorati. La polizia ha fermato un sospettato di 21 anni.

Nino Calabrò e Francesca Di Dio: chi sono i fidanzati trovati morti in Inghilterra

Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati trovati morti in casa in Inghilterra, stavano insieme da più di tre anni. I due, siciliani, sono stati trovati morti in un’abitazione a Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire del Nord, dove il giovane si era trasferito per rifarsi una vita.

Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, Nino aveva 25 anni. Nel 2016 si era iscritto all’università a Messina, poi aveva deciso di trasferirsi nel Regno Unito, dove aveva iniziato lavorare in un ristorante. La fidanzata Francesca, a cui era legato da tre anni. lo andava spesso a trovare. La 21enne era originaria di Montagnareale, comune in provincia di Messina. Era andata a trovare il suo fidanzato per trascorrere insieme le vacanze.

Nel loro ultimo post, del 7 dicembre, si sono mostrati sorridenti in un pub.

La tragedia

Da due giorni non si avevano notizie dei due ragazzi. La famiglia e gli amici della coppia ha lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine si sono messe sulle loro tracce e hanno trovato i loro corpi nell’appartamento. L’ispettore di polizia Peter Carr ha fatto sapere che “un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all’incidente“.

Per l’omicidio dei due giovani fidanzati sarebbe stato fermato un 21enne.