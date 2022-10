Nirmal Purja sopravvissuto ad un grave incidente in paracadute: morto l’istruttore

È vivo per miracolo lo scalatore nepalese Nirmal Purja, sopravvissuto ad un lancio con il paracadute finito male e costato la vita al suo istruttore

La notizia arriva dalla Spagna ed è drammatica. Un grave incidente in paracadute poteva costare la vita al noto scalatore nepalese Nirmal Purja, vivo per miracolo dopo che il lancio ha avuto sviluppi tutt’altro che positivi. Ma il bilancio è ugualmente terribile poichè c’è una vittima: si tratta dell’istruttore britannico che si era lanciato insieme allo scalatore e che purtroppo è deceduto.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dal Diario de Servilla, Purja era impegnato in un’esercitazione a salti nell’aerodromo di La Juliana a Siviglia, in Spagna.

Incidente in paracadute: Nirmal Purja vivo per miracolo

Sull’episodio è stata avviata un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti ed accertare cosa sia andato storto al punto da provocare l’incidente mortale. Stando ad una prima ricostruzione poco dopo il lancio i paracadute dell’istruttore e dello scalatore nepalese si sarebbero impigliati.

Purja è riuscito in qualche modo ad aprire il paracadute di riserva utilizzato in caso di emergenze, riuscendo in tal modo ad atterrare ma il suo partner non è riuscito a fare altrettanto, precipitando a terra. La vittima, secondo quanto emerso, aveva 30 anni. Oltre a loro due anche una terza persona era impegnata nel lavoro e sarebbe sopravvissuta insieme allo scalatore.

La ricostruzione dei fatti

Un testimone avrebbe assistito a parte dell’incidente chiamando subito la polizia, giunta sul posto in una manciata di minuti; sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un elicottero dei soccorritori ma i paramedici non hanno potuto fare altro che accertare la morte del paracadutista istruttore.

Un’inchiesta è stata dunque avviata dalla Guardia Civile: verrà con tutta probabilità ascoltato anche Purja per chiarire meglio cosa sia accaduto in volo.

Brutto periodo per lo scalatore nepalese

Non è un bel periodo per il nepalese: lo scorso mese a causa di un incidente in parapendio avvenuto al campo base di Manaslu ha riportato lievi ferite alla schiena. Solo poche settimane prima, nel mese di settembre, a causa di un gravissimo incendio che ha completamente distrutto il quartier generale di Elite Exped a Kathmandu, tre colleghi di Purja hanno perso la vita.