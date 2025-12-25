Nella regione di Nizhny Novgorod, una grave crisi di connettività ha colpito sette villaggi, privando oltre 1.500 persone dell’accesso a internet mobile. Questa situazione è stata amplificata dalle decisioni governative legate alla sicurezza, in risposta al conflitto in corso in Ucraina.

Impatto della mancanza di connessione

I residenti, già privi di una rete fissa, si sono trovati in una situazione difficile, poiché dipendono completamente dai servizi di telefonia mobile.

Le interruzioni frequenti hanno reso inutilizzabili anche i dispositivi di potenziamento del segnale, costringendo le famiglie a trovare soluzioni alternative che non funzionano più.

Storie di vita quotidiana

Maria Gayevskaya, una delle residenti, ha condiviso la sua frustrazione: “Il nostro figlio maggiore sta studiando programmazione e senza internet è praticamente impossibile. Io e mio marito stiamo seguendo un programma di master, ma la connessione è fondamentale per il nostro lavoro. Senza internet, ci sentiamo completamente bloccati.”

La situazione economica è altrettanto preoccupante. Con solo un genitore che lavora e una casa in continua ristrutturazione, la famiglia sta lottando per sbarcare il lunario. “Siamo praticamente in fase di sopravvivenza,” ha aggiunto Maria, evidenziando l’urgenza di una soluzione.

Proteste e richieste di aiuto

In risposta a questa crisi, i villaggi hanno organizzato una manifestazione nella località di Krasnaya Gorka. Qui, i residenti hanno espresso le loro preoccupazioni e hanno raccolto 570 firme per inviare lettere al governo federale e agli operatori di telecomunicazioni.

Un appello al governo

Nadezhda Shkenina, un’altra residente, ha lamentato: “Aspettiamo da trent’anni il gas, mentre i segnali sui pali della luce indicano la presenza di fibra ottica. Tuttavia, non siamo ancora connessi. Senza internet, ci siamo riuniti qui per far sentire la nostra voce.” Questo appello è stato reso complicato dalla mancanza di connessione, che ha impedito alla comunità di inviare un video di denuncia al governatore Gleb Nikitin.

Le difficoltà sono amplificate dalla mancanza di comunicazione in alcune aree, dove i residenti si sentono completamente isolati. Con un numero limitato di applicazioni disponibili dalla lista “bianca” del governo, la frustrazione cresce. Le famiglie non possono nemmeno comunicare efficacemente tra di loro, creando un clima di incertezza.

Reazioni ufficiali e futuro incerto

Il presidente Vladimir Putin ha affrontato la questione durante una recente conferenza stampa, giustificando le interruzioni come misure necessarie per la sicurezza nazionale. Ha affermato che i servizi internet stranieri potrebbero favorire attacchi mirati, ma non ha fornito soluzioni concrete per affrontare la crisi di connettività.

Inoltre, le compagnie di telecomunicazioni russe hanno avvertito che, nonostante le interruzioni, i prezzi per i servizi internet e mobile potrebbero aumentare notevolmente nel 2026, aggravando ulteriormente la situazione per le famiglie già in difficoltà.

Questa situazione mette in luce non solo le difficoltà quotidiane dei residenti di Nizhny Novgorod, ma anche le sfide più ampie che affrontano le comunità russe nel contesto di un governo che limita l’accesso a informazioni e comunicazioni. Mentre i cittadini lottano per rivendicare i loro diritti, il futuro rimane incerto.