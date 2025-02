Il 14enne Michele Annunziata è morto a causa di un’infezione nonostante le ripetute visite del ragazzo in pronto soccorso e i numerosi ricoveri in ospedale avvenuti nel corso di un intero mese. Il decesso del ragazzo è avvenuto quasi un anno fa, il 26 febbraio del 2024, e successivamente i genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

Attualmente, a seguito della chiusura dell’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, otto medici risultano indagati per omicidio colposo. Si tratta di otto medici dell’ospedale Villa Malta di Sarano, che sono ora indagati per omicidio colposo, come riportato dal Corriere della Sera. Michele era stato accompagnato in ospedale dai genitori all’inizio di febbraio per la prima volta ed era stato ricoverato per causa di problemi renali. Dopo sei giorni era stato dimesso, sebbene le sue condizioni non erano migliorate: il 22 era tornato di nuovo al pronto soccorso, e 5 ore dopo era stato dimesso. Dopo essersi sentito male nuovamente, torna di nuovo al Villa Malta il giorno dopo, e stavolta viene dimesso dopo 4 ore. A seguito di un altro malore la sera stessa, i genitori hanno deciso di portarlo all’ospedale di Nocera Inferiore, dove è morto il 26 febbraio.

Otto medici accusati di omicidio

All’inizio erano 15 i medici indagati, tra cui il medico di base di Michele e i sanitari dell’ospedale di Nocera. A seguito della chiusura dell’inchiesta della Procura i medici sono invece otto, ovvero quelli dell’ospedale di Sarno. Sarebbero loro ad aver sottovalutato i riscontri delle ecografie e senza effettuare le necessarie analisi cliniche. Tra l’altro, nella cartella clinica non si faceva riferimento alle convulsioni presentate dal ragazzo, un fattore che avrebbe dovuto essere un segnale che l’infezione si stesse diffondendo da un rene al cervello. Infatti, la causa della morte di Michele è stato proprio l’aggravarsi dell’infezione e la setticemia al cervello.