Noemi e BigMama, un bacio sulla bocca durante un brano in diretta tv al Concertone, uno dei picchi d'interesse dell'edizione 2025

Il concertone del primo maggio è stato un evento in grado di catturare l’interesse del pubblico televisivo sia per le 10 ore di diretta garantite da Rai 3 e Rai Radio 2 ma soprattutto per la presenza dei cantanti sul palco nonché dei conduttori di questa edizione, al femminile si trattava di Noemi e BigMama due artiste molto famose nel nostro paese.

Noemi e BigMama al timone del Concertone

Noemi e BigMama hanno svolto un ottimo lavoro nelle vesti di conduttrici dell’evento sapendo intrattenere nei momenti non canori il pubblico presente in piazza e quello a casa, raccontando aneddoti sulla loro carriera e sul significato che rappresenta il Primo Maggio.

Oltre a parlare però le due si sono esibite cantando le loro hit più celebri negli intermezzi tra un ospite e quello successivo, facendo cantare tutta la piazza che conosce ed apprezza il loro lato musicale.

Bacio a stampo sulle note di Katy Perry

Una delle esibizioni che hanno catturato l’interesse del pubblico è stata indubbiamente quella di “I Kissed a Girl” brano scritto da Katy Perry ed inno per il mondo LGBTQ+

Come riportato da Ilmessaggero.it Noemi e BigMama hanno duettato su questa canzone e nel momento del ritornello si sono scambiate un bacio, tenendo fede, in maniera molto scrupolosa, alle parole della canzone.

Infatti BigMama al termine ha esordito – “ho baciato Noemi e non ho capito più niente” a dimostrazione di come si sia lasciata trasportare dalla canzone.