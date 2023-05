In Lombardia l’ennesima storia di solitudine e struggimento, con Noemi, la neonata lasciata nella Culla per la vita dalla madre che scrive un biglietto. La donna ha affidato la piccola alla Croce Rossa di Bergamo denunciando la sua solitudine: “Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi)”. Quella bambina appena partorita è stata affidata alla Croce Rossa di Bergamo dopo che sua madre aveva suonato il campanello collegato alla Culla per la vita due volte.

Noemi, la neonata lasciata nella Culla per la Vita

Lo ha fatto una prima volta per lasciare la bimba e la seconda per consegnare ai soccorritori un biglietto. Da quanto si legge sui media la madre di colei che poi sarebbe stata chiamata Noemi ha suonato il campanello della Culla della vita intorno alle 17, poi però ha atteso. Atteso che sua figlia fosse al sicuro tra le braccia di qualcuno, poi la donna ha suonato di nuovo, e lasciato un biglietto: “Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi)”.

“Le auguro tutta la felicità del mondo”

“Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio x sempre dalla mamma. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai”. Ma come sta adesso Noemi? La bambina pesa 2,9 chili e sta bene dopo essere stata condotta da un equipaggio di soccorritori all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Da quanto si apprende la neonata potrebbe avere origini sudamericane. A trovarla sono due operatori, Antonella Matta e Marco Riva, che l’hanno chiamata Noemi.