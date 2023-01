Noma, chiude il ristorante più famoso del mondo

Il rinomato ristorante Noma di Copenaghen chiuderà nel 2024. Lo chef René Redzepi ha preso questa decisione per i costi del locale non più sostenibili

Il ristorante più famoso del mondo, il Noma di Copenaghen, chiuderà nel 2024, su decisione dello chef René Redzepi, presa a causa dei costi insostenibili, così come i ritmi di lavoro, come riportato dal New York Times. L’idea della chiusura è stata “accarezzata negli ultimi due anni e si concretizzerà nel 2024, con la volontà di una totale riorganizzazione dei luoghi di lavoro e dello staff“.

Il ristorante è diventato famoso per i suoi menù basati sui prodotti della Scandinavia. Aperto nel 2004, è stato giudicato per ben cinque volte il miglior ristorante al mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Restaurants.

Il futuro del Noma

Per un tavolo al Noma la lista d’attesa arriva anche a 6 mesi, per cui gli appassionati di alta cucina dovranno muoversi per gustare i piatti prima della chiusura, che non sarà definitiva ma durerà qualche anno.

Il Noma si trasformerà in un laboratorio alimentare, che svilupperà nuovi piatti e prodotti per l’e-commerce Noma Project. Le sale da pranzo verranno aperte solo per pop-up periodici. Lo chef avrà un ruolo simile a quello di un chief creative officer. Alla riapertura avrà una forumla diversa. “Cercheremo di capire le modalità di ristrutturare e riprogrammare la squadra” ha dichiarato Redzepi.