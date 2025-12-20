La sesta edizione del talent musicale over 60 si è chiusa con un vincitore a sorpresa che ha lasciato basiti giuria e conduttrice.

The Voice Senior è giunto alla finalissima che si è svolta ieri 19 dicembre in diretta tv su Rai 1 vediamo come è andata e soprattutto scopriamo chi è stato il vincitore della sesta edizione del talent canoro dedicato ai cantanti over 60.

The Voice Senior, come si è svolta la serata finale

La serata della finalissima si è aperta con l’esibizione dei 12 finalisti assieme ad Umberto Tozzi, il cantante torinese ha cantato tre delle sue hit: Tu, Ti Amo e Si Può Dare Di Più.

Successivamente hanno cantato i 12 cantanti in gara, ciascuno ha avuto una presentazione riassunto del percorso del programma, prima di esibirsi sul palco.

Da quel momento tutto veniva deciso dal televoto per stabilire i quattro che accedevano alla Super finalissima, la battaglia è stata davvero accesa e risultava davvero complicato sceglierne solo 4.

Il vincitore è Francesco De Siena

Alla finalissima sono arrivati Pierluigi Lunadei, Giovanna Russo, Carmelo Sciplino e Francesco De Siena.

Come riportato da Caffeinamagazine.it la vittoria è andata a Francesco De Siena, professore di musica originario di Lecce che in finale ha cantato “La Sera dei Miracoli” di Lucio Dalla.

L’emozione ha colpito sia Antonella Clerici che i giudici che non si aspettavano la vittoria di De Siena. Il televoto l’ha incoronato con il 34,75% delle preferenze del pubblico.

Dietro di lui sul podio Giovanna Russo e Pierluigi Lunadei. In quarta posizione Carmelo Sciplino. Tutti e quattro hanno dimostrato che il talento non ha età.

Il programma di Antonella Clerici si è confermato anche per questa stagione uno dei più seguiti nel prime time del venerdì sulla tv generalista.