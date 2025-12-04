Antonella Clerici e Vittorio Garrone: perché dopo dieci anni insieme non ci ...

Il 2026 segnerà per Antonella Clerici un periodo di grandi celebrazioni e riflessioni personali: tra i quarant’anni di carriera televisiva e il decimo anniversario di amore con Vittorio Garrone, la conduttrice ha raccontato al settimanale Oggi come viva il legame con il compagno, spiegando che, pur apprezzando il valore delle nozze, la sua felicità non dipende da esse.

Un 2026 ricco di traguardi per Antonella Clerici

Il 2026 si preannuncia un anno memorabile per Antonella Clerici, che celebrerà importanti tappe sia sul fronte professionale sia nella sfera privata. La conduttrice di Rai 1 raggiungerà infatti i quarant’anni di carriera, un percorso iniziato nel 1986 con il debutto a Semaforo Giallo. Allo stesso tempo, festeggerà il decimo anniversario di amore con Vittorio Garrone, l’imprenditore genovese di cui è innamorata come fosse il primo giorno.

Riguardo al loro legame, Antonella ha confidato: “Il nostro incontro è stato un vero regalo della vita e tutti i giorni ringrazio il Signore di averlo messo sulla mia strada“. Per celebrare questo importante traguardo, la coppia ha già programmato una grande cena seguita da un viaggio, dimostrando che l’amore non ha bisogno di formalità per essere speciale.

Antonella Clerici, saltano le nozze con Vittorio Garrone: il motivo

Nonostante la longevità e la profondità del rapporto, Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno deciso di non sposarsi né in chiesa né civilmente. La conduttrice, molto legata alla fede, ha spiegato la sua scelta:

“Mi sono già sposata in chiesa e non chiedo l’annullamento perché quando una persona fa una scelta la porta fino in fondo“.

Dopo due matrimoni terminati con Giuseppe Motta e Sergio Cossa e una lunga relazione con Eddy Martens, padre della figlia Maëlle, Antonella ha trovato con Vittorio un equilibrio che preferisce non alterare:

“Non annullo niente del mio passato. E non mi sposo civilmente perché io e Vittorio stiamo benissimo così e non vedo perché dovremmo rompere questo equilibrio“, ha aggiunto, sottolineando come la loro unione sia già completa così com’è.