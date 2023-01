Non si hanno notizie di un 40enne di Scorrano: scattate le ricerche

In una zona periferica delle case sparse in località Vignali l'ultimo avvistamento di un 40enne di Scorrano: scattate le ricerche per Damiano Montagna