Non solo Covid, arriva il Norovirus: 170 contagi in una scuola di Bologna

Le gastroenteriti di origine non batterica attaccano il paese, non solo Covid, arriva il Norovirus: ci sono già 170 contagi in una scuola di Bologna

Non solo Covid, arriva il Norovirus che porta nuovi problemi ed inquietudini: 170 contagi in una scuola di Bologna.

Da quanto si apprende l’agente patogeno virale ha spedito a casa insegnanti e studenti con crampi allo stomaco e vomito. Dopo influenza e Covid, adesso ci tocca fare i conti con il Norvirus, con migliaia di italiani a casa. Alunni e insegnanti di una scuola elementare di Castenaso, nel Bolognese, ne hanno fatto amara esperienza diretta, visto che in quell’istituto dove è scoppiato un vero focolaio.

Norovirus: 170 contagi in una scuola

Al momento e secondo quanto riporta Fanpage sarebbero 170 coloro che, all’interno del plesso Marconi, hanno mostrato i sintomi dell’infezione da virus gastrico: mal di pancia e febbre, poi nausea e vomito continuo con forti conati per una patologia che “si espande a grande velocità perché è molto contagiosa”. Ma cosa fare per evitare il contagio? Le procedure sono simili a quelle degli astri virus come ha spiegato il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl bolognese Paolo Pandolfi: “Stare a casa finché ci sono i sintomi e quando sono terminati si può tornare a scuola e al lavoro ma per qualche giorno è bene stare più attenti”.

La raccomandazione: “Lavatevi bene le mani”

“Lavarsi le mani bene e nei rapporti con gli altri adottare le solite precauzioni, ma è una regola generale”. Il Norovirus è uno tra gli agenti più diffusi per veicolare gastroenteriti acute di origine non batterica. L’incubazione è di 12-48 ore e i sintomi durano dalle 12 alle 60 ore. Il target della malattia è l’apparato intestinale con nausea, vomito, diarrea e crampi addominali. L’Usl ha invitato tutti i genitori a far restare a casa i bambini fino alla completa scomparsa dei sintomi.