Aurora Ramazzotti ha lasciato parlare i social per descrivere il momento di difficoltà che sta vivendo e che la fa stare male, la mancanza è di quelle che è difficile da sopportare perché ormai anche loro sono parte della nostra quotidianità e spesso rappresentano una sostituzione degli affetti umani. Scopriamo cosa è accaduto.

“Non vuole più vivere con me”, Aurora Ramazzotti è distrutta

La giovane influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto condividere con i propri followers su Instagram il profondo disagio e dolore che sta vivendo.

“Non vuole più vivere con me” questa frase apre una delle stories, come riporta anche CaffeinaMagazine.it la giovane si riferisce al gatto Saba che ha deciso di andare a vivere nella casa dei vicini.

La decisione del gatto è arrivata da qualche mese, la vicina di Aurora lavora in smartworking e quindi apprezza la compagnia del gatto durante le sue giornate, il problema è che anche Saba sta bene nella sua nuova casa e non accenna a tornare da Aurora.

E’ felice così e devo accettarlo

Aurora Ramazzotti si sta rendendo conto che Saba apprezza maggiormente la casa e la compagnia dei vicini di conseguenza non saprebbe come comportarsi.

La scelta più logica sarebbe quella di lasciarlo andare anche se naturalmente non è facile. E’ stato il suo primo animale, con lui ha fatto di tutto.

Il distacco emotivo vissuto da Aurora testimonia quanto i nostri amici animali sono parte della nostra vita e la loro assenza, seppur di qualche centinaia di metri, è in grado di sconvolgere le nostre emozioni.