I nonni hanno perso di vista per qualche minuto il nipotino di sei anni e lo hanno ritrovato riverso sull'asfalto, in gravi condizioni.

Una coppia di nonni di Ventimiglia ha perso di vista per poco tempo il nipotino di sei anni.

Lo hanno ritrovato riverso sull’asfalto davanti a casa. Il piccolo è in gravi condizioni.

Nonni perdono di vista il nipotino e lo ritrovano poco dopo riverso sull’asfalto: è grave

I nonni hanno perso di vista per qualche minuto il nipotino di sei anni e il bambino è stato ritrovato sull’asfaldo davanti casa, gravemente ferito. Il fatto è accaduto ieri, lunedì 19 dicembre, a Ventimiglia. La dinamica di quanto accaduto non appare ancora molto chiara.

Il bambino è stato soccorso dai sanitari ed è arrivato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova dopo l’incidente, che è accaduto in via Gallardi a Ventimiglia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, il bambino rimasto ferito si trovava insieme ai nonni che hanno dichiarato di averlo perso di vista e di essere andati a cercarlo, trovandolo riverso sull’asfalto davanti casa, ferito e privo di conoscenza. I nonni lo hanno messo in macchina e lo hanno portato in piazza della Costituente, nel centro cittadino, prima di avvisare i soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha trovato il piccolo in gravi condizioni, con un trauma ad una spalla e al polso sinistro e un trauma polmonare. Il bambino è stato intubato e portato in elicottero all’ospedale di Genova in codice rosso. Sulla dinamica esatta di quanto accaduto sono in corso le indagini. Secondo i nonni il bambino potrebbe essere stato investito da un’auto pirata.