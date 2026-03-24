Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rotto il silenzio dopo la sconfitta al referendum, con la riforma non approvata dagli italiani che portava la sua firma. Si dimetterà? Le sue parole.

Carlo Nordio rompe il silenzio dopo l’esito del referendum: “Mi assumo la responsabilità politica”

Carlo Nordio ha rotto il silenzio dopo l’esito del referendum sulla riforma che portava la sua firma. Intervistato da Sky Tg24, il Guardasigilli ha commentato così la vittoria del No, e quindi la sua sconfitta: “questa è una riforma che porta il mio nome e quindi me ne assumo la responsabilità politica. Se vi sono stati difetti di comunicazione o di impostazione sono stati anche miei.” Il ministro della Giustizia ha continuato: “Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano.”

Nordio esclude le dimissioni: “Ho ancora molto da fare”

Dopo l’esito del referendum sulla Giustizia c’è chi pensava che Carlo Nordio si sarebbe dimesso, invece il ministro ha chiarito di non avere alcuna intenzione di farlo: “Non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno.” Facendo poi riferimento in particolare al tema dell’immigrazione, Nordio ha detto che l’esito del referendum “limiterà l’iniziativa politco-parlamentare.”