Referendum 22-23 marzo 2026: cosa cambia con la legge Nordio e perché il no mobilita

Referendum 22-23 marzo 2026: cosa cambia con la legge Nordio e perché il no ...

Referendum 22-23 marzo 2026: cosa cambia con la legge Nordio e perché il no ...

Elly Schlein a Bologna, la mobilitazione per il No e l'Anm che chiede calma: un referendum che può ridefinire il ruolo del Csm e il rapporto tra politica e magistratura

La politica italiana entra nel vivo in vista del referendum del 22-23 marzo 2026: a Bologna Elly Schlein ha ribadito l’opposizione del suo partito alla legge Nordio e ha annunciato la partecipazione a una manifestazione nazionale per il No. Allo stesso tempo nel confronto pubblico si avvertono toni sempre più aspri e polarizzati, tanto che il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, ha espresso preoccupazione e invitato a un dibattito più sereno e oggettivo in occasione di un importante congresso delle toghe.

Dietro alle manifestazioni e alle prese di posizione si gioca una questione costituzionale centrale: il referendum riguarda modifiche alla Costituzione introdotte dalla cosiddetta legge Nordio, che incide su alcuni aspetti chiave del Csm e dell’assetto della magistratura. La riforma non è ancora in vigore e il quesito referendario non richiede quorum, perciò l’esito dipenderà dalla volontà degli elettori presenti alle urne.

Cosa prevede la legge Nordio

Nel cuore della proposta c’è la riorganizzazione dell’organo di autogoverno dei magistrati: la legge Nordio propone di frammentare l’attuale Csm in più enti distinti, introducendo inoltre una nuova struttura disciplinare. Il testo ridefinisce le modalità di scelta dei componenti togati e non togati, con meccanismi che combinano elezione parlamentare e estrazione a sorte, e assegna alla nuova Corte disciplinare competenze fino ad ora esercitate dal Csm e, in appello, dalle Sezioni Unite della Cassazione. Chi sostiene la riforma parla di maggiore controllo e responsabilità, chi la contesta denuncia invece un potenziale incremento dell’ingerenza politica nelle nomine.

Struttura e ruoli cambiati

In particolare la proposta introduce tre nuovi organi distinti: un Csm dei giudici, un Csm dei pubblici ministeri e un’Alta Corte disciplinare. Il disegno modifica la composizione con componenti scelti dal Parlamento e magistrati selezionati tramite sorteggio tra una platea ampia di colleghi: il meccanismo è stato descritto da alcuni commentatori come un sorteggio “falsato” perché lascia spazio alla selezione politica nella lista di candidabili. Inoltre la gestione del procedimento disciplinare passerebbe in parte a organi esterni all’attuale sistema, modificando ruoli di garanzia e presidio previsti oggi dalla Costituzione del 1948.

Perché si parla di rischio per l’indipendenza

Il nodo centrale è sempre lo stesso: la indipendenza della magistratura come presidio dei diritti dei cittadini e di controllo della legalità pubblica. Chi critica la riforma sostiene che frammentare il Csm, togliere competenze e aumentare il peso decisionale del Parlamento può tradursi in una maggiore permeabilità ai condizionamenti politici. L’esperienza comparata citata nel dibattito mette in guardia sul fatto che non basta dichiarare il principio di indipendenza: conta come questo principio viene attuato nella pratica della composizione e dei poteri degli organi di autogoverno.

Elementi che preoccupano

Tra i punti contestati ci sono la perdita della funzione disciplinare per il Csm, il ruolo attribuito al Ministero della Giustizia nelle contestazioni disciplinari e la riduzione dell’incidenza delle scelte dirette dei magistrati. I critici avvertono che la combinazione di elezione parlamentare a maggioranza semplice e sorteggio può favorire la formazione di una minoranza organizzata che indirizzi le decisioni, logica già richiamata dal dibattito teorico sulle élite.

Impatto pratico sui cittadini e sulle risorse

Dal punto di vista dei bisogni concreti dei cittadini la riforma non interviene sui problemi più urgenti della giustizia: la durata dei processi, la carenza di personale e la gestione dei carichi. I dati riportati nel confronto pubblico mostrano situazioni critiche: nel 2026 erano pendenti circa 3 milioni di cause civili e 1 milione di cause penali, e il numero di magistrati italiani rimane inferiore alla mediana europea. Nel dibattito si sottolinea inoltre che la creazione di nuovi organi comporterebbe costi aggiuntivi, stimati oltre cento milioni annui, senza un parallelo investimento su magistrati e personale amministrativo.

Quali sono le alternative indicate

Per molti osservatori la priorità dovrebbe essere potenziare l’organico, digitalizzare le procedure e ridurre i tempi processuali, anziché moltiplicare gli organi. In questo senso il referendum viene letto anche come una scelta su quale strategia adottare per migliorare la giustizia: intervenire sulla governance o rafforzare risorse e strumenti operativi a favore dei cittadini e dei tribunali.

Toni del confronto e prossime mosse

Il clima di campagna ha spinto leader politici e rappresentanti delle toghe a mobilitarsi pubblicamente: oltre alla partecipazione annunciata da Elly Schlein, l’appello del presidente dell’Anm, Cesare Parodi, a mantenere un confronto pacato è destinato a pesare sull’agenda dei prossimi giorni. In vista del voto il rischio è che l’escalation retorica oscuri i contenuti tecnici della riforma, rendendo più difficile per l’elettore valutare gli effetti concreti sulle istituzioni e sui diritti. Una discussione informata e meno agitata rimane quindi un elemento cruciale per la qualità del decisione democratica.